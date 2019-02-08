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08.02.2019, 17:22

Развод для НАБУ: чиновники нашли новый способ прятать имущество

Развод для НАБУ: чиновники нашли новый способ прятать имущество - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В семьях госслужащих растет количество разводов, сообщил Сытник

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Чиновники стали чаще разводиться, чтобы "скрывать" свое имущество. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник на презентации отчета за второе полугодие 2018-го, передает Укринформ.

"Меня волнует то, что выросло количество разводов чиновников. Имущество нужно где-то прятать. Браки разрывают, а потом выясняется что это - фиктивная акция, чтобы обойти декларирование", - сказал он.

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Сытник подчеркнул, что у Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции нет ресурсов для комплексного отслеживания и оценивания подобных случаев. Такой анализ способен осуществлять правоохранительный орган, который имеет доступ к реестрам государственных органов и оперативные возможности. Сытник объяснил, что это касается, в частности, данных о пересечении членами семьи границы, совместного отдыха, или совместном ведении быта.

Ранее сегодня сообщалось, что убытки госпредприятий по делам, расследуемым НАБУ, превышают 18 млрд грн. 

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Теги: коррупция, набу, артем сытник, чиновник, развод
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