Развод для НАБУ: чиновники нашли новый способ прятать имущество

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Чиновники стали чаще разводиться, чтобы "скрывать" свое имущество. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник на презентации отчета за второе полугодие 2018-го, передает Укринформ.

"Меня волнует то, что выросло количество разводов чиновников. Имущество нужно где-то прятать. Браки разрывают, а потом выясняется что это - фиктивная акция, чтобы обойти декларирование", - сказал он.

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Сытник подчеркнул, что у Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции нет ресурсов для комплексного отслеживания и оценивания подобных случаев. Такой анализ способен осуществлять правоохранительный орган, который имеет доступ к реестрам государственных органов и оперативные возможности. Сытник объяснил, что это касается, в частности, данных о пересечении членами семьи границы, совместного отдыха, или совместном ведении быта.

Ранее сегодня сообщалось, что убытки госпредприятий по делам, расследуемым НАБУ, превышают 18 млрд грн.