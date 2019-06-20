Ректор КНУ отменил приказ о назначении Портнова: фото

Фото: Telegram-канал "#Нет Портнову в КНУ"

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Ректор КНУ имени Шевченко Леонид Губерский пообещал отменить приказ о назначении на кафедру конституционного права юридического факультета замглавы АП при Викторе Януковиче Андрея Портнова. Об этом сообщили участники акции протеста на Telegram-канале "#Нет Портнову в КНУ".

Ректор приехал на акцию протеста около 22:00. После недолгого общения со студентами и другими участниками акции он решил отменить назначение Портнова.

"Ректор пообещал отменить решение о назначении на должность Портнова и извинился перед участниками акции", - сообщается на Telegram-канале.

Позже депутат Виктория Сюмар сообщила у себя в Facebook, что Губерский уже поставил свою подпись под соответствующим приказом. "И сам приказ. Подписан. Портнова в университете Шевченко не будет", - написала она.

Фото: Facebook Сюмар

Блогер Антон Ходза разместил фотографию приказа.

Вчера, 19 июня, стало известно, что Портнов снова будет работать на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ. Его восстановили с 1 сентября этого года по 30 июня 2020-го.