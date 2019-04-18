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18.04.2019, 13:57

Репортеры без границ: В Украине деградировала свобода СМИ

Репортеры без границ: В Украине деградировала свобода СМИ - Фото
Фото: facebook.com/mip.gov.ua

Украина заняла 102 место в рейтинге международной организации (в прошлом году – 101 место)

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Из-за выборов в 2019-м в Украине деградировали условия работы журналистов, говорится в докладе международной неправительственной организации Репортеры без границ, публикующей ежегодный рейтинг свободы слова в странах мира.

"Условия работы журналистов в этих странах (Украине и Молдове – ред.) деградировали на фоне манипуляций и давления на крупные СМИ со стороны олигархов", - говорится в докладе.

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Украина заняла 102 место в рейтинге (в прошлом году – 101 место), а Молдова – 91 место (в прошлом году – 81).

В целом отмечается, что Восточная Европа и Центральная Азия остаются на предпоследнем месте во Всемирном рейтинге свободы прессы. Наибольшее подавление свободы слова – в России и Турции, где особенно опасно заниматься журналистскими расследованиями. РФ занимает 149 место.

В декабре прошлого года Репортеры без границ сообщили, что за год в мире не менее 80 журналистов были убиты в связи с их профессиональной деятельностью.

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Теги: рейтинг, свобода слова, репортеры без границ
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