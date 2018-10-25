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25.10.2018, 13:56

Решается судьба мира: Климкин подсчитал, сколько понадобится лет

Решается судьба мира: Климкин подсчитал, сколько понадобится лет - Фото
Павел Климкин (фото - прес-служба YES)

События в Украине и вокруг нее определят "самочувствие" мира на десятки лет вперед, считает глава МИД

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Следующие пять-семь лет будут во многом решающими для того, по каким правилам или без каких правил будет существовать мир в ближайшие 20-30 лет. Такое мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления на Львовском форуме по безопасности, передает корреспондент LIGA.net.

От того, что произойдет в Украине и вокруг Украины, считает Климкин, зависит, как со временем будет "чувствовать себя мир".

"Во многом благодаря Украине удерживается солидарность трансатлантического мира", - заявил министр.

Однако, добавил он, по-прежнему есть "венгерский аспект и другие", есть много поляков, которые хотят решить вопросы только на своих условиях. При этом, подчеркнул министр, путь решения разногласий - это поиск общих интересов.

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Теги: павел климкин, война в донбассе, геополитика, Мировая политика
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