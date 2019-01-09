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09.01.2019, 15:09

Рейтинг демократий от Economist: В Украине - гибридный режим

Рейтинг демократий от Economist: В Украине - гибридный режим - Фото
Скриншот с видео

Страна-оккупант Россия в рейтинге 2018 года набрала 2,94 балла и была отнесена к государствам с "авторитарным режимом"

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Украина заняла 84 место в рейтинге "Индекс демократии 2018", составленный британским изданием The Economist, и была отнесена к государствам с "гибридным режимом". Об этом пишет Радио Свобода.

Украина получила 5,69 балла из 10 возможных (чем выше балл - тем "лучше" демократия).

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В рейтинге все государства по типу режима разделены на "полную демократию", "недостаточную демократию", "гибридный режим" и "авторитарный режим".

Для того чтобы подняться до страны с "недостаточной демократией", Украине не хватило всего 0,31 балла.

Первую десятку демократических стран составляют Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия, Дания, Канада и Ирландия, Финляндия, Австрия и Швейцария.

Индекс демократии рассчитан по методике британского исследовательского центра The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение Economist).

Индекс демократии основан экспертных оценках и результатах опросов общественного мнения в соответствующих странах.

Он характеризует состояние 60 ключевых показателей, сгруппированных в пять основных категорий: избирательный процесс и плюрализм; деятельность правительства; политическое участие; политическая культура; гражданские свободы.

В рейтинге 2017 года Украина также набрала 5,69 балла.

Россия в рейтинге-2018 набрала 2,94 балла и была отнесена к государствам с "авторитарным режимом".

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Теги: рейтинг, демократия, Economist, индекс демократии, гибридный режим
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