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Рейтинг СМИ по их отношению к освещению деятельности Зеленского: инфографика от ІМІ

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 13:23
Рейтинг СМИ по их отношению к освещению деятельности Зеленского: инфографика от ІМІ - Фото
Фото: пресс-служба Офиса Президента

Президент Украины Владимир Зеленский фигурирует в каждой третьей "политической новости" (34,3%), что больше предыдущих периодов (24,2% весной этого года). Среди десяти исследованных онлайн-медиа наиболее лояльными к его политике оказались Факты (ICTV), сообщают на сайте Института массовой информации.

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Каждая четвертая новость с упоминанием президента негативна (117 из 449, или 26,1%). В прошлом исследовании таких материалов было всего 10%.

Значительное увеличение негативных новостей исследователи связывают с тем, что к сайту Прямого, который является оппозиционно настроенным по отношению к Зеленскому, добавились другие.

Как сообщает ИМИ, значительную часть из них опубликовали сайты Сегодня и Обозреватель, 48,8% и 31,7% соответственно. По предварительным исследованиям ранее эти медиа воздерживались от критики Зеленского.

ЗМІ, що лояльні до Зеленського (Інфографіка: ІМІ)

Не менее критично настроены к президенту такие сайты, как "Первый независимый" и "Цензор", которые, по данным мониторинга, имеют 46,3% и 26,1% новостей с отрицательными упоминаниями.

В ИМИ добавляют, что другие пять сайтов по исследованию имеют только единичные новости, которые можно считать негативными для президента.

ИМИ исследовало 10 ресурсов. В течение 1-3 декабря 2021 проработано 1310 новостей, в которых упоминаются политики, основные органы власти.

  • Опрос от 22 декабря 2021 показал, что Зеленский лидирует в президентском рейтинге с отрывом от пятого президента Порошенко более чем на 10%.
  • По данным Центра Разумкова, 50% украинцев не верят, что Зеленский способен провести деоккупацию ОРДЛО и Крыма.
Марина Тищенко
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