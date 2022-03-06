Резников: Мы давно перестали бояться образа "великой россии". И весь мир должен перестать

Ситуация на позициях контролируется, а на определенных направлениях ВСУ переходят в контратаки. Враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, Украина перевела экономику страны на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие.

"Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы вынуждены были эвакуироваться – найдите работу на новом месте, – ваша помощь нужна повсюду", – говорит министр.

По его мнению, Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско, но это время уже близко.

"Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит прозрение, как и к некоторым российским олигархам. Все больше случаев нежелания воевать", – добавляет Резников.

Наиболее боеспособные части врага получили по зубам: в Киеве и Харькове враг был остановлен. В Николаеве отброшен. Одесса – наш стратегический резерв, подчеркивает министр.

"Сегодня Украина продолжает стоять на защите свободы всего мира: украинские дети и женщины спасают ваших детей и женщин ценой собственной жизни, пока вы сомневаетесь закрывать небо, – подытоживает Резников. – Наши мужчины спасают ваших ценой своей жизни. Пока вы боитесь закрывать небо. Мы давно перестали бояться искусственно созданного образа "великой россии". И весь мир должен перестать".

Юрий Смирнов

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