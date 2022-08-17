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Резников о потерях РФ: Треть элиты десантников, морпехов, спецназовцев и до 1000 летчиков

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 01:56
Резников о потерях РФ: Треть элиты десантников, морпехов, спецназовцев и до 1000 летчиков - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Российские вооруженные силы потеряли в Украине треть своих элитных войск. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью Голосу Америки.

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Глава Минобороны сообщил, что на сегодняшний день оккупанты, по разным данным, потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был применен при нападении 24 февраля.

"Мы точно знаем, что они потеряли 30 процентов своего элитного корпуса десантников, морпехов, спецназовцев – при чем офицерского и сержантского состава. Я видел их личные документы – им всем было в среднем 35 лет. Это означает, что лет 15 было потрачено на их подготовку – такие рейнджеры", – сказал Резников.

Далее он рассказал о потерях российских летчиков.

"Количество российских самолетов, вертолетов, которые сбили наши Вооруженные Силы, означает, что они потеряли до 1000 летчиков разного уровня... А это значит, что потеряна летная элита, которая способна летать с маневрами, ночью", – сообщил министр обороны.

Читайте также: По данным Пентагона, Россия потеряла в Украине от 70 000 до 80 000 военных

Наталия Медведева
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Алексей Резников потери
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