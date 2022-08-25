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Резников: Военная подготовка должна стать обязательным требованием для госслужащих

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 21:01
Резников: Военная подготовка должна стать обязательным требованием для госслужащих - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников считает, что все украинские государственные служащие должны проходить военную подготовку. Об этом министр написал в своей колонке для УП.

По мнению Резникова, все сферы в Украине должны быть проанализированы через призму необходимости быть готовыми к обороне.

"Каждому придется принести в жертву ради Украины часть комфорта, часть привычной жизни. Да, как было раньше, уже не будет", – написал Резников.

Он отметил, что на повестке дня в Украине – нормирование обращения оружия, формирование стрелковой культуры, оборудование укрытий в зданиях, изменения в медицинской инфраструктуре и образовании.

"Наличие военной подготовки должно стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и т.д", – заявил министр обороны.

Читайте также: Как раньше, уже не будет. Нужно быть готовым к тотальной обороне – Резников

Наталия Медведева
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Алексей Резников война милитаризация
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