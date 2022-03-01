Резников за создание международного трибунала против России в Харькове

"Харьковский трибунал" должен вынести приговор России. Так считает министр обороны Украины Алексей Резников.

"Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство, что они неспособны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы, – написал Резников. – Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены на то, чтобы в оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал".

По мнению министра, будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове.

"Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления, – говорит Резников. – Теперь "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые уже его "превзошли".

Юрий Смирнов

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