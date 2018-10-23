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23.10.2018, 13:35

Пайфер назвал имя политика, которого Россия использует в Украине

Пайфер назвал имя политика, которого Россия использует в Украине - Фото
Стивен Пайфер Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Но добиться желаемого влияния на выборы в Украине у россиян, в конечном счете, не получится, считает бывший посол США в Украине

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Россия использует Виктора Медведчука для вмешательства в украинские президентские и парламентские выборы в 2019 году, но это ни к чему не приведет. Об этом в интервью LB рассказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Российское вмешательство может спровоцировать определенный хаос во время выборов, но в конечном итоге вряд ли россияне достигнут чего-либо значимого", - рассказал экс-посол США.

Посол отметил, что провал намерений РФ связан в первую очередь с тем, что Украина готовится к попыткам РФ вмешаться в выборы. Кроме того, вряд ли какой-либо кандидат в президенты и какая-либо партия захотят иметь дело с пророссийскими силами. В конце концов, отмечает Пайфер, электорат, симпатизирующий РФ, по большей части находится на временно оккупированных территориях, потому они не смогут голосовать.

По словам Пайфера, вмешательство РФ, с большой долей вероятности, выльется во вливание больших сумм российских денег в выборы, киберактивность и использование российских медиа (в том числе соцсетей) с целью влияния на электорат. Также экс-посол выразил мнение, что свою лепту в дестабилизацию ситуации внесут и лояльные к российской оппозиции в Украине лица, например, Виктор Медведчук. 

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко поручил СНБО готовиться к вмешательству России в выборы.

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Теги: Россия, Украина, выборы, вмешательство
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