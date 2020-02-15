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РФ не выполнила договоренности нормандского саммита - Пристайко

РФ не выполнила договоренности нормандского саммита - Пристайко - Фото
Вадим Пристайко и Хайко Маас (Фото: пресс-служба МИД)
15.02.2020, 15:38

На конференции в Мюнхене украинский министр провел встречу с германским коллегой

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Россия не выполнила договоренности, достигнутые на нормандском саммите в Париже. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Министр провел встречу с германским коллегой Хайко Маасом на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Пристайко отметил, что реального прогресса удалось достичь лишь в части одновременного освобождения удерживаемых лиц. Договоренности о прекращении огня, допуск Красного креста на оккупированные территории, обеспечение круглосуточного мониторинга миссией ОБСЕ остаются невыполненными российской стороной.

Коллеги обсудили необходимые шаги по подготовке следующей встречи на высшем уровне в нормандском формате, о которой было договорено в Париже.

  • 9 декабря 2019 года состоялась первая за три года встреча в нормандском формате глав Украины, Германии, Франции и России. 

Читайте также: Полный текст договоренностей 9 декабря 2019 года

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