РФ не выполнила договоренности нормандского саммита - Пристайко

Вадим Пристайко и Хайко Маас (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Россия не выполнила договоренности, достигнутые на нормандском саммите в Париже. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Министр провел встречу с германским коллегой Хайко Маасом на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Пристайко отметил, что реального прогресса удалось достичь лишь в части одновременного освобождения удерживаемых лиц. Договоренности о прекращении огня, допуск Красного креста на оккупированные территории, обеспечение круглосуточного мониторинга миссией ОБСЕ остаются невыполненными российской стороной.

Коллеги обсудили необходимые шаги по подготовке следующей встречи на высшем уровне в нормандском формате, о которой было договорено в Париже.

9 декабря 2019 года состоялась первая за три года встреча в нормандском формате глав Украины, Германии, Франции и России.

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