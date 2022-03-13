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РФ отправляет в Украину наемников из Сирии и часть войск из Нагорного Карабаха

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 15:04

Российская Федерация для восполнения потерь перебрасывает в Украину военный контингент из Нагорного Карабаха (Азербайджан) и привлекает большое количество боевиков-наемников из других стран — Сирии, Сербии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По данным Генштаба, в ходе перегруппировки войск РФ ведет и подготовку дополнительных "легальных" подразделений для ведения боевых действий в Украине.

Так, по имеющейся информации, 9-10 марта в РФ перемещено 800 военнослужащих 102 военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа для дальнейшей переброски в зону боевых действий.

До 1500 человек 40 отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота ж/д эшелонами отправляются в Беларусь.

В 820 главном центре предупреждения о ракетном нападении (Солнечногорск) проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины.

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Валерия Кондратова
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Генштаб ВСУ война с россией
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