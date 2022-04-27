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РФ перебросила две БТГ десантников в Изюм и два дивизиона "Искандеров" под Белгород – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 07:40
РФ перебросила две БТГ десантников в Изюм и два дивизиона
"Искандер" (фото - ЕРА)

Россия разместила два ракетных дивизиона с пусковыми установками ракет "Искандер" в Белгородской области, а также перебросила две батальонно-тактические группы десантников в Изюм. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что армия РФ остается наиболее активной на Слобожанском и Донецком направлениях.

Оккупанты на Изюмском направлении ведут наступление в направлении Барвенкового, заняли северо-восточную окраину Великой Комышевахи и село Заводы. В Изюм переброшены две БТГ (одна БТГ – около 600-1000 человек) из 76 штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в Белгородской области развернуты два ракетных дивизиона "Искандер-М".

На Донецком направлении армия РФ концентрирует усилии на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях, пытается взять под контроль Попасную, Рубежное, развивать наступление на Лиман, Северодонецк и Славянск.

На Лиманском направлении враг временно занял Заречное, пытался штурмовать в районе Ямполя. На Северодонецком – оккупанты заняли Новотошковское, ведут наступление в направлении Нижнего и Орехова.

На Мариупольском – продолжаются массированные обстрелы и блокирование украинских сил в районе завода Азовсталь. Проводится фильтрация гражданского населения.

На Южнобугском и Таврийском направлениях враг пытается удерживать занятые рубежи и обстреливать украинские позиции. На Николаевском, Криворожском и Запорожском – пытается улучшить тактическое положение, делает перегруппировку, наращивает систему огневого поражения, проводит воздушную разведку. Проводит фильтрацию в Киселевке и Станиславе Херсонской области.

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Марк Сировой
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