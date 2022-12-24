РФ потеряла еще под 500 военных. Наибольшие потери – под Купянском, Бахмутом, Авдеевкой
Армия России за сутки потеряла 480 военных, говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Силы обороны Украины нанесли наибольшие суточные потери армии России на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
С 24 февраля по 24 декабря армия России потеряла:
личного состава ‒ около 101 430 (+480) человек ликвидировано,
танков ‒ 3006 (+1),
боевых бронированных машин ‒ 5994 (+8),
артиллерийских систем ‒ 1988 (+4),
РСЗО ‒ 418 (+4),
средств ПВО ‒ 212 (0),
самолетов ‒ 283 (0),
вертолетов ‒ 267 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1706 (+8),
крылатых ракет ‒ 653 (0),
кораблей/катеров ‒ 16 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4627 (+5),
спецтехники ‒ 178 (0).
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