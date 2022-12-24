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РФ потеряла еще под 500 военных. Наибольшие потери – под Купянском, Бахмутом, Авдеевкой

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2022, 09:50
РФ потеряла еще под 500 военных. Наибольшие потери – под Купянском, Бахмутом, Авдеевкой - Фото
Уничтоженная РСЗО армии России (фото - Генштаб ВСУ)

Армия России за сутки потеряла 480 военных, говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Силы обороны Украины нанесли наибольшие суточные потери армии России на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

С 24 февраля по 24 декабря армия России потеряла:

личного состава ‒ около 101 430 (+480) человек ликвидировано,

танков ‒ 3006 (+1),

боевых бронированных машин ‒ 5994 (+8),

артиллерийских систем ‒ 1988 (+4),

РСЗО ‒ 418 (+4),

средств ПВО ‒ 212 (0),

самолетов ‒ 283 (0),

вертолетов ‒ 267 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1706 (+8),

крылатых ракет ‒ 653 (0),

кораблей/катеров ‒ 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4627 (+5),

спецтехники ‒ 178 (0).

Читайте также: Разбор | "Ноу-хау Кремля". Почему Россия вгрызается в Бахмут, пока Украина перемалывает ее армию

Марко Сировой
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ВСУ авдеевка убитые потери бахмут армия рф генштаб купянск войска россии
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