Родители в суде требуют выдать 16-летней дочери паспорт-книжку

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В Окружной админсуд Киева поступил иск от родителей 16-летней девушки, которые требуют, чтобы в Центральном межрегиональном управлении ГМС в городе Киеве и Киевской области (Печерский отдел) выдали ей паспорт в форме книжки, а не ID-карты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сказано, что сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

При этом в админсуде уже находится дело по иску Кабинета Министров об обеспечении возможности оформления паспорта в форме книжечки.

В ноябре 2018-го сообщалось, что МВД и ГМС инициируют пересмотр стандартов фотографирования на документы, чтобы была возможность делать фотографию в шапке или хиджабе.

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