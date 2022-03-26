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Росгвардия на Юге и диверсанты в Киеве: Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку о войне

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 07:45
Росгвардия на Юге и диверсанты в Киеве: Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку о войне - Фото
Разбитая российская техника (фото - Генштаб ВСУ)

На временно оккупированных территориях в южных областях Украины РФ пытается применять росгвардию для подавления протестов, в Киеве Кремль пытается активизировать деятельность диверсантов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что на отдельных направлениях враг безуспешно продолжает попытки штурмов и наносит авиаудары. Войска РФ также пытаются восстановить боеспособность подразделений, пополнить запасы боеприпасов и горючего, чтобы возобновить наступательные действия.

Подразделения РФ, которые понесли потери, из-за нехватки квалифицированных кадров комплектуется военными "с низкими моральными качествами" и "лицами, склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем", пишут в ГШ ВСУ.

Отмечается, что для подавления сопротивления в Херсоне, Геническе, Бердянске и отдельных районах Мариуполя враг развернул практически все подразделения росгвардии, которые находились во временно оккупированном Крыму, отдельных районах Запорожской, Херсонской и Донецкой областей.

РФ также пытается активизировать деятельность ДРГ в Киеве, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку, нарушить системы государственного и военного управления. Это объясняется неспособностью врага быстро восполнить потери, сделать перегруппировку и применить войска для поддержания необходимого темпа боевых действий и достижения конечной цели войны.

В ГШ отмечают, что у РФ могут возникнуть проблемы с призывной кампанией, при этом просматривается тенденция резкого сокращения количества контрактников в соотношении к срочникам. Кроме того, поступающая войскам РФ со складов техника находится в неудовлетворительном состоянии, говорится в сводке.

В ГШ добавили, что за прошедшие сутки защитники Киева отбивали попытки наступления врага и удерживали занятые рубежи. На Донецком и Луганском направлениях были отбиты все атаки: враг понес значительные потери, уничтожено восемь танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники.

Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили 12 целей (три самолета, три беспилотника, пять крылатых ракет, вертолет), а также били по колоннам и скоплениям войск РФ.

Марк Сировой
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