Роспропаганда снимает фейки о "бесчеловечном отношении" к пленным в Украине – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предостерег, что в целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы "украинских военных" к "российским пленным".

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"Подчеркиваю, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права", – заявил Залужный.

Главком ВСУ призвал учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам.

Ранее пропагандистские росСМИ распространили видео, на котором якобы "украинские военные" жестоко обращаются с "российскими пленными". Следком путинского режима сразу же заявил о начатом "расследовании".

По состоянию на 19 марта в Украине насчитывалось до 600 российских пленных. Глава Минреинтеграции Ирина Верещук подчеркнула, что со всеми пленными обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом.

Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что в Украине уже созданы и работают лагеря военнопленных, как этого требует Женевская конвенция. Пленным, в том числе, на должном уровне оказывается медицинская помощь.

Оксана Житнюк

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