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Роспропаганда снимает фейки о "бесчеловечном отношении" к пленным в Украине – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 23:43
Роспропаганда снимает фейки о
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предостерег, что в целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы "украинских военных" к "российским пленным".

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"Подчеркиваю, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права", – заявил Залужный.

Главком ВСУ призвал учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам.

Ранее пропагандистские росСМИ распространили видео, на котором якобы "украинские военные" жестоко обращаются с "российскими пленными". Следком путинского режима сразу же заявил о начатом "расследовании".

Оксана Житнюк
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война плен Валерий Залужный
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