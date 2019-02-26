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26.02.2019, 13:23

"Россия - вон": Крым увидел надпись-обращение к оккупантам: фото

"Россия - вон": Крым увидел надпись-обращение к оккупантам: фото - Фото
Фото: ЕРА

Сегодня - годовщина сопротивления крымских татар российской оккупации

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В оккупированном Россией Симферополе вывесили на мосту баннер с призывом к оккупантам покинуть украинский Крым. Об этом сообщил в своем Facebook председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

"Россия - вон! Крым - наш дом!", - написано на белом полотне.

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"26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации (...) Сопротивление продолжается". - подписал он фотографию.

По словам Чубарова, фотография сделана в оккупированном Россией Симферополе сегодня, 26 февраля, в 05:00 утра.  

Читайте также: 26 февраля - день, когда крымские татары спасли Крым

Пять лет назад, 26 февраля 2014 года, к Верховной Раде АР Крым в центре Симферополя вышли тысячи людей разных национальностей в защиту территориальной целостности Украины. Против них открыли так называемое "Дело 26 февраля".

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Теги: 26 февраля, Россия, Крым, оккупация, Рефат Чубаров, надпись
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