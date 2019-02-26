"Россия - вон": Крым увидел надпись-обращение к оккупантам: фото

Фото: ЕРА

В оккупированном Россией Симферополе вывесили на мосту баннер с призывом к оккупантам покинуть украинский Крым. Об этом сообщил в своем Facebook председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

"Россия - вон! Крым - наш дом!", - написано на белом полотне.

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"26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации (...) Сопротивление продолжается". - подписал он фотографию.

По словам Чубарова, фотография сделана в оккупированном Россией Симферополе сегодня, 26 февраля, в 05:00 утра.

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Пять лет назад, 26 февраля 2014 года, к Верховной Раде АР Крым в центре Симферополя вышли тысячи людей разных национальностей в защиту территориальной целостности Украины. Против них открыли так называемое "Дело 26 февраля".