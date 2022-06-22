Россия активизировала кибервойну после вторжения в Украину – доклад Microsoft

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия значительно усилила атаки на информационные ресурсы США и их союзников. Об этом говорится в докладе "Оборона Украины: Первые выводы о кибервойне", который опубликовала компания Microsoft.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Компания проанализировала кибератаки из России на ресурсы и сервисы, которые базировались на облачных хранилищах Microsoft, и считает, что главной целью российских хакеров за пределами Украины были американские организации, а задачей – получение доступа к данным, которые могут быть использованы разведкой.

При этом атаки велись достаточно широко. Зафиксированы попытки хищения данных 42 стран, причем не только официальных ресурсов – взломы были направлены также против хранилищ данных аналитических центров и гуманитарных организаций.

По подсчетам Microsoft, успешными были 29% проанализированных взломов, из них четверть обернулась хищением данных.

21 июня сообщалось, что хакеры рассылают украинцам письма якобы бы от имени Государственной налоговой службы Украины.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.