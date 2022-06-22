Россия активизировала кибервойну после вторжения в Украину – доклад Microsoft
После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия значительно усилила атаки на информационные ресурсы США и их союзников. Об этом говорится в докладе "Оборона Украины: Первые выводы о кибервойне", который опубликовала компания Microsoft.
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Компания проанализировала кибератаки из России на ресурсы и сервисы, которые базировались на облачных хранилищах Microsoft, и считает, что главной целью российских хакеров за пределами Украины были американские организации, а задачей – получение доступа к данным, которые могут быть использованы разведкой.
При этом атаки велись достаточно широко. Зафиксированы попытки хищения данных 42 стран, причем не только официальных ресурсов – взломы были направлены также против хранилищ данных аналитических центров и гуманитарных организаций.
По подсчетам Microsoft, успешными были 29% проанализированных взломов, из них четверть обернулась хищением данных.
- 21 июня сообщалось, что хакеры рассылают украинцам письма якобы бы от имени Государственной налоговой службы Украины.
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