Россия атаковала аэродром Гостомель. ВСУ сбили три вертолета РФ, идет бой – МВД

Россия атаковала аэродром Гостомель под Киевом, Украина сбила три вертолета, бой продолжается. Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Только что была атака российских вертолетов с выводкой десанта на аэродром Гостомель! Идет бой. Сбито три вертолета противника", – написал он.

Геращенко также сказал LIGA.net, что от начальника 30 ДПРЧ поступила информация в ГУ ГСЧС в Киеве, что осуществляется захват международного аэропорта Антонов пгт Гостомель. Личный состав ДПРЧ эвакуирован в укрытие.

Кроме того, он написал в Telegram, что под Гостомелем полицией был захвачен российский диверсант. Также у поселка сел подбитый вертолет, десантники РФ поразбегались, спецназ полиции прочесывает местность.

Марк Сировой

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