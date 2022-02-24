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Россия атаковала аэродром Гостомель. ВСУ сбили три вертолета РФ, идет бой – МВД

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 13:02
Россия атаковала аэродром Гостомель. ВСУ сбили три вертолета РФ, идет бой – МВД - Фото
Бой под Гостомелем (скриншот видео)

Россия атаковала аэродром Гостомель под Киевом, Украина сбила три вертолета, бой продолжается. Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Только что была атака российских вертолетов с выводкой десанта на аэродром Гостомель! Идет бой. Сбито три вертолета противника", – написал он.

Геращенко также сказал LIGA.net, что от начальника 30 ДПРЧ поступила информация в ГУ ГСЧС в Киеве, что осуществляется захват международного аэропорта Антонов пгт Гостомель. Личный состав ДПРЧ эвакуирован в укрытие.

Кроме того, он написал в Telegram, что под Гостомелем полицией был захвачен российский диверсант. Также у поселка сел подбитый вертолет, десантники РФ поразбегались, спецназ полиции прочесывает местность.

Марк Сировой
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