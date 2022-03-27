Россия делает все, чтобы в Украине состоялась дерусификация – президент

Президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении заявил, что в Украине нет и никогда не было проблемы с русским языком. Ее сейчас создает именно Россия, которая делает все, чтобы в Украине состоялась дерусификация.

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Зеленский сказал, что общался сегодня с защитниками Мариуполя по-русски.

"Потому что в Украине нет и никогда не было языковой проблемы. А вот теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка. Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами. Только с вами. С этими взрывами и убийствами. С вашими преступлениями", – сказал президент.

Он напомнил, что именно российские оккупанты депортируют украинцев, преследуют учителей, заставляя их повторять клише российских пропагандистов, захватывают в плен мэров украинских городов и активистов.

"Это вы (российские оккупанты, – ред.) расставляете на оккупированной территории билборды с призывами (сегодня они появились) не бояться говорить на русском языке. Просто подумайте, что это значит. Там, где русский всегда был частью повседневной жизни, как и украинский язык, на востоке нашего государства, и там, где вы превращаете мирные города сегодня в руины. Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете. За одно поколение. И навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики", – сказал президент.

Вадим Ребрина

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