Россия хочет оставить Киев без света. Сотни диверсантов в столице обезврежены – Зеленский
01.03.2022, 00:06
Войска России хотят оставить Киев без света, в столице обезврежены сотни российски диверсантов. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.
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По его словам, Киев для врага – ключевая цель, Россия хочет сломать национальную государственность Украины и только за сегодня нанесла три ракетно-бомбовых удара по столице.
"Под прицелом ТЭЦ-6. Они хотят вывести из строя электростанцию и оставить наш город без света", – сказал президент.
Зеленский добавил, что Украина не дала сломать оборону столицы – и Россия постоянно сотнями засылает в Киев своих диверсантов.
"Всех, всех их обезврежено", – заверил президент.
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