UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия хочет оставить Киев без света. Сотни диверсантов в столице обезврежены – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 00:06

Войска России хотят оставить Киев без света, в столице обезврежены сотни российски диверсантов. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, Киев для врага – ключевая цель, Россия хочет сломать национальную государственность Украины и только за сегодня нанесла три ракетно-бомбовых удара по столице.

"Под прицелом ТЭЦ-6. Они хотят вывести из строя электростанцию и оставить наш город без света", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина не дала сломать оборону столицы – и Россия постоянно сотнями засылает в Киев своих диверсантов.

"Всех, всех их обезврежено", – заверил президент.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев Владимир Зеленский ТЭЦ-6 диверсанты ракеты войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 