Россия игнорирует решение Международного суда ООН в Гааге – МИД

МИД Украины осуждает сознательное игнорирование Российской Федерацией решения Международного суда ООН и продолжение нарушения прав этнических украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму.

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МИД напоминает, что еще 19 апреля 2017 года Международный суд ООН по делу "Украина против Российской Федерации" обязал Россию "воздержаться от употребления или поддержания ограничений относительно возможности крымских татар сохранить собственные представительские институции, включая и Меджлис крымскотатарского народа", и "обеспечить доступность образования на родном языке".

Однако, сказано в комментарии МИД, Россия вот уже пять лет игнорирует решение МС ООН.

Как отметила заместитель главы МИД Эмине Джапарова, "репрессивные кампании против крымских татар, их вытеснение, лишение права на владение землей, принудительное изменение российской оккупационной администрацией демографического состава Крыма преследует цель разрушить идентичность крымскотатарского народа".

МИД подчеркивает, что "безнаказанность России за ее преступления привела к сознательному наращиванию агрессии, вплоть до полномасштабной войны против нашего государства и совершению зверств с целью уничтожить украинский народ, культуру, самобытность и в конечном счете – украинское государство".

Сергей Бережной

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