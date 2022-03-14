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Россия – мировой лидер по санкциям. Но есть компании, которые остались на рынке: список

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 14:51
Россия – мировой лидер по санкциям. Но есть компании, которые остались на рынке: список - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)
За 18 дней войны против России введено 3612 санкций, и РФ стала лидером по количеству введенных против страны ограничений. Она обошла даже Иран и Северную Корею, однако некоторые компании все же остаются на российском рынке. Об этом в ходе брифинга 14 марта сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил, что всего за две с половиной недели войны России против Украины уровень жизни рядовых россиян обрушился до уровня 90-х, "если не сказать хуже". Россия стоит на пороге дефолта и экономического краха.

Кулеба отметил, что суммарно с 2014 года общее число санкций достигло 6366. Россия сейчас – подсанкционный лидер мира, по этому критерию она обошла Иран и КНДР. Экономика России сыпется, рубль полетел в пропасть, и стабилизировать его не удастся, несмотря на разные "трюки", заявил глава МИД. Он объяснил это тем, что Украина договорилась с партнерами о блокировании резервов Центробанка России в евро и долларах.

По состоянию на утро 14 марта 209 компаний полностью вышли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, еще 378 компаний частично ограничили работу. Министр подчеркнул, что Украина этим недовольна и намерена "дожимать" компании, которые пытаются идти на какие-то маневры и трюки.

Кроме того, по словам главы МИД, есть компании, которые остались на российском рынке. Он озвучил список наиболее известных и крупных:

- торговые сети Leroy Merlin, Метро, Ашан, SPAR;
- автотовары Pirelli и Bridgestone;
- отели Accor и InterContinental;
- Otis Worldwide, Honeywell (машиностроение);
- Mohawk Industries;
- Arconic;
- Oriflame;
- Kimberly-Clark;
- Salvatore Ferragamo;
- Philip Morris;
- рестораны Папа Джонс и Е katalog;
- Bayer (медицина);
- Райффайзен Банк, OTP Банк, Citigroup, Société Générale, ЮниКредит, Intesa Sanpaolo.

Он призвал эти компании прекратить работу в РФ как можно быстрее, а правительства других стран – бойкотировать их, пока они не уйдут с рынка страны-агрессора.

Оксана Житнюк
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санкции дмитрий кулеба
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