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Россия не ожидала такого жесткого сопротивления украинцев – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 11:34
Россия не ожидала такого жесткого сопротивления украинцев – Пентагон - Фото
Джон Кирби (фото – EPA)

Россия не ожидала такого жесткого сопротивления Украины, но это не значит, что цели РФ изменились. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

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По его словам, украинцы довольно эффективно сопротивляются вокруг Киева и усложняют продвижение российских войск дальше на юг. Кирби отметил, что РФ столкнулась не только с жестким сопротивлением, но и вопросами логистики и собственными проблемами.

"Исходя из того, что нам известно об их (РФ. – Ред.) планах, они отстают от графика. Они столкнулись с более жестким сопротивлением, чем ожидали", – сказал Кирби.

Однако, отметил спикер, россияне могут извлекать уроки. Пентагон не видит изменения в желании РФ по продвижению в Украине.

 

Марк Сировой
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