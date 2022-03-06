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Россия не забирает убитых в Украине оккупантов: Укрзализныця отозвала вагоны-рефрижераторы

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 15:54
Россия не забирает убитых в Украине оккупантов: Укрзализныця отозвала вагоны-рефрижераторы - Фото
Фото: zhitomir.today

Укрзализныця отзывает свои вагоны-рефрижераторы с точек для сбора останков тел уничтоженных солдат российской армии: РФ не собирается забирать свои трупы. Об этом сообщил глава национального перевозчика Александр Камышин у себя в Telegram.

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Он пишет, что замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко якобы дал распоряжение "хоронить тела российских солдат в братских могилах либо уничтожать на месте".

По словам Камышина, УЗ направила 20 вагонов-холодильников в Фастов, Одессу-Застава, Подольск, Мерефу и Запорожье.

"Вагоны простояли на обозначенных станциях трое суток, но тела российских солдат в них так и не начали грузить. Наверное, глупо было ожидать человечного отношения к останкам тел своих воинов у армии, которая бомбит мирных жителей", – отметил чиновник.

Он пишет, что Укрзализныця готова будет поставить рефрижераторы снова, как только страна-оккупант будет готова забрать тела захватчиков и вернуть их семьям.

Евгений Пилипенко
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укрзализныця александр камышин
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