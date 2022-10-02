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Россия ночью ударила по Кривому Рогу дроном-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2022, 06:05
Россия ночью ударила по Кривому Рогу дроном-камикадзе - Фото
Фото: Википедия
дополнено

Российские войска ночью 2 октября атаковали Кривой Рог дроном-камикадзе. Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в Telegram, что беспилотник нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры.

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"Удар дроном-камикадзе по объекту гражданской инфраструктуры в одном из центральных районов города. Ничего не писать и не выкладывать в соцсети. Идет ликвидация последствий", – заявил он.

ОБНОВЛЕНО в 7:39. Позже глава обладминистрации Валентин Резниченко уточнил, что российский дрон нанес удар по зданию местного лицея. Там разрушены два этажа. Был пожар, который спасатели потушили. Раненых и погибших нет.

Под российские обстрелы ночью также попали Никополь и соседние населенные пункты. В городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередачи. Погибших и раненых тоже нет.

  • Россия начала применять иранские дроны Shahed 136 для ударов по Украине в середине сентября.
  • Они дешевле крылатых ракет, которые стоят миллионы долларов, но имеют более слабую боевую мощность: если ракета несет от 400 кг взрывчатки, то дрон-камикадзе – в десять раз меньше.

Читайте также: "Эти дроны – не супер". Россия наносит удары иранскими Shahed 136: что это и как сбивать

Андрій Водяний
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война БПЛА кривой рог дрон-камикадзе
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