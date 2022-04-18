Россия обстреляла Очаков кассетными снарядами с целью дискредитировать ВСУ – ОК "Юг"

Оккупационные войска РФ обстреляли кассетными снарядами жилые районы Очакова Николаевской области. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

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Обстрелы производились из установок залпового огня "Ураган" с запрещенными международными конвенциями кассетными снарядами.

"Готовясь к референдуму в Херсоне, враг подтягивает технику и силы, кроме откровенно лживой агитации, планирует провокационные обстрелы гражданского населения с целью обвинения Вооруженных сил Украины и создания негативного имиджа украинской власти", – отметили в Оперативном Командовании "Юг".

Военные зафиксировали попадание в жилые кварталы. Жертв среди местного населения нет.

Анна Чуданова

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