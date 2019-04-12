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12.04.2019, 11:52

Россия объявила Гриценко в розыск и хочет заочно арестовать

Россия объявила Гриценко в розыск и хочет заочно арестовать - Фото
Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Следком РФ решил, что бывший министр обороны Украины призывал к терроризму на территории России

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Следственный комитет России заявил, что бывший министр обороны Украины, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко призывал к терактам на территории РФ. СК обратился в Басманный суд Москвы для избрания заочно меры пресечения – ареста. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает пропагандистское агентство ТАСС.

Россия объявила Гриценко в розыск.

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В суде сказали, что украинскому политику инкриминируют два эпизода по факту "публичного призыва к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет". Далее уточняется, что речь идет об эпизодах в 2014-м, когда Гриценко в эфире ТК 1+1 якобы выступил с публичным призывом к теракту на территории РФ - подорвать железнодорожные поезда. Второй эпизод – в 2017-м, когда украинский политик якобы призывал в эфире ТК 112 Украина к теракту на территории Москвы и Таганрога.

В сентябре прошлого года России отправила в Украину запрос о выдаче Алексея Алякина - хозяина банка Пушкино.

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Теги: розыск, анатолий гриценко, ск рф
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