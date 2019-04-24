Россия препятствует прохождению судов на Азове - Цигикал

Петр Цигикал (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россия демонстративно препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив. Об этом председатель ГПСУ Петр Цигикал рассказал в эфире ICTV.

"Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями. Практически нет таких, которые бы не осматривались - особенно, которые идут в Украину. Создают искусственную очередь захода, и наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними", - сообщил Цигикал.

Реклама

Морская охрана страны-агрессора демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря, добавил он.

"Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним", - говорит председатель ГПСУ.