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24.04.2019, 14:45

Россия препятствует прохождению судов на Азове - Цигикал

Россия препятствует прохождению судов на Азове - Цигикал - Фото
Петр Цигикал (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Морская охрана страны-агрессора демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря, сообщил глава ГПСУ

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Россия демонстративно препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив. Об этом председатель ГПСУ Петр Цигикал рассказал в эфире ICTV.

"Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями. Практически нет таких, которые бы не осматривались - особенно, которые идут в Украину. Создают искусственную очередь захода, и наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними", - сообщил Цигикал.

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Морская охрана страны-агрессора демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря, добавил он.

"Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним", - говорит председатель ГПСУ.

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Теги: Петр Цигикал, Крым, гпсу, Азов
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