Россия расширила санкции против Украины

Дмитрий Медведев (фото - Kremlin.ru)

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Россия расширила список физических и юридических лиц Украины, против которых вводятся санкции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и написал об этом в своем Twitter.

Медведев также заявил, что сделано это "для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

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Кто именно попал в санкционный список пока неизвестно, но в целом его расширили более чем на 200 физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба правительства РФ.

21 декабря Совет ЕС 21 декабря продлил экономические санкции против России до 31 июля 2019 года.

