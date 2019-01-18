Россия развернула Искандеры: Украина в зоне поражения — Fox News

Фото: пресс-служба КБМ

Неподалеку от границы с Украиной российская армия развернула оперативно-тактические комплексы Искандер с ракетами, способными нести ядерные заряды до 50 кт. Об этом, опубликовав вчерашние спутниковые снимки, рассказал телеканал Fox News.

Пусковые установки появились в Краснодарском крае примерно в 430 км от границы с Украиной, утверждает со ссылкой на разведывательные данные компании Imagesat International канал.

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На фото видны военные объекты, их инфраструктура — ангары, бункеры, а также сами комплексы Искандер вместе с транспортно-заряжающими машинами.

Fox News рассказал также, что эти ОТРК Россия развернула и у границы с Монголией в Улан-Удэ.

Официально заявленная дальность полета таких баллистических ракет — до 500 км. Запад считает, что реальная дальность — 2000-5000 км. Основное назначение ОТРК — уничтожение систем ПВО и ПРО противника.