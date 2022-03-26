Россия решила отправить в Украину войска из Абхазии и Южной Осетии – The Washington Post

На фоне существенных потерь российских войск в живой силе Россия начала проводить на оккупированных территориях Грузии мобилизацию военных подкреплений для участия в боевых действиях в Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные анонимного высокопоставленного представителя Минобороны США.

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"Сейчас у нас есть признаки того, что они привлекают силы из Грузии", – сказал представитель Пентагона, отметив, что количество привлеченных наемников неизвестно.

Сообщается, что тысячи российских военнослужащих размещены на военных аванпостах от Грузии до Сирии и Таджикистана, многие из них приписаны к мотострелковым бригадам, которые эксперты считают боеспособными и готовыми к немедленному развертыванию. Наиболее подходящими для переброски считаются войска, расположенные на оккупированных территориях Южной Осетии и Абхазии, а также в Армении, Сирии и Таджикистане.

В Пентагоне считают, что сейчас Кремль делает ставку на эти силы для продолжения наземного наступления, поскольку российские командиры в Украине несут тяжелые потери. По данным Пентагона, сейчас у России осталось от 85% до 90% ее "боевой мощи" после столкновения с ожесточенным сопротивлением в городах и их окрестностях по всей стране. Изначально силы вторжения насчитывали около 150 000 человек личного состава. При этом в России называют намного более меньшую цифру потерь – Минобороны РФ заявило о 1351 погибшем за месяц.

Военные эксперты считают, что новые подкрепления могут принести российским силам в Украине "временное облегчение", но они вряд ли изменят ход войны. Эксперты подчеркивают, что Россия не может передислоцировать значительное количество иностранных войск, не создавая уязвимости в других горячих точках.

По данным украинской разведки, в РФ начались проблемы с финансированием военных. Это касается в том числе оплаты "услуг" наемников российских ЧВК – боевики не получают надбавки за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные "социальные гарантии". Учащаются случаи отказа от выезда в Украину из-за невыполнения условий контрактов.

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Оксана Житнюк

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