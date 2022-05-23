Россия снимает с хранения устаревшие танки Т-62 для формирования резервов – Генштаб

Россия вынуждена снимать с хранения устаревшие советские танки Т-62 из-за значительных потерь в Украине. Об этом сообщил украинский Генштаб в утренней сводке в понедельник.

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Эти танки, которые СССР снял с производства еще в 70-е годы, используются для комплектования резервных батальонных тактических групп, формируемых для отправки в Украину.

Генштаб сообщил, что для восполнения потерь вооружения и военной техники используется техника, разбитая и восстановленная на ремонтно-восстановительных предприятиях.

Танк Т-62 был принят на вооружение советскими вооруженными силами еще в 1962 году. К концу 2012 года в российской армии хранилось более 900 таких танков, но часть из них она позже использовала для войны в Сирии и на востоке Украины.

По состоянию на 22 мая, Россия потеряла в Украине 1285 танков.

Андрей Водяный

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