UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия снимает с хранения устаревшие танки Т-62 для формирования резервов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 07:56
Россия снимает с хранения устаревшие танки Т-62 для формирования резервов – Генштаб - Фото
Фото: Википедия

Россия вынуждена снимать с хранения устаревшие советские танки Т-62 из-за значительных потерь в Украине. Об этом сообщил украинский Генштаб в утренней сводке в понедельник.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эти танки, которые СССР снял с производства еще в 70-е годы, используются для комплектования резервных батальонных тактических групп, формируемых для отправки в Украину.

Генштаб сообщил, что для восполнения потерь вооружения и военной техники используется техника, разбитая и восстановленная на ремонтно-восстановительных предприятиях.

  • Танк Т-62 был принят на вооружение советскими вооруженными силами еще в 1962 году. К концу 2012 года в российской армии хранилось более 900 таких танков, но часть из них она позже использовала для войны в Сирии и на востоке Украины.
  • По состоянию на 22 мая, Россия потеряла в Украине 1285 танков.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война оружие танки
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 