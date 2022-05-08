Россия тратит около $900 млн в день на войну в Украине – Newsweek

Российское вторжение идет уже третий месяц, и для поддержания военного наступления России требуется около $900 млн в день. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на главного редактор военного информагентства SOFREP Шона Спунтса.

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По оценке SOFREP, в $900 млн в день входят: выплаты российским солдатам, воюющим на Украине; обеспечение их амуницией, боеприпасами и ракетами; стоимость восстановления потерянной или поврежденной военной техники.

По словам Спунтса, Россия также заплатила за тысячи крылатых ракет, которые были запущены во время войны, каждая из которых стоит около $1,5 млн.

Неудачи России дорого обходятся РФ как в финансовом плане, так и с точки зрения человеческих жертв, хотя Кремль не решается обнародовать данные о военных потерях.

В то же время, названные цифры не учитывают, сколько денег Россия могла потерять из-за санкций, введенных против нее после начала вторжения.

29 апреля сообщалось, что с начала вторжения в Украину, Россия экспортировала энергоресурсов на 63 млрд евро. Подавляющее большинство этого объема (44 млрд евро) пришлось на страны Евросоюза.

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Наталия Медведева

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