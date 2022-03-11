Россия ударила по жилым районам Днепра, погиб один человек
11.03.2022, 06:57
Последствия авиаудара по Днепру (Фото - Facebook ГСЧС)
Утром 11 марта Россия нанесла три авиаудара по жилым кварталам города Днепр. По предварительным данным, один человек погиб, сообщает ГСЧС.
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Около 6:10 нанесены три авиаудара по Новокодатскому району в Днепре. Попадания зафиксированы возле детского сада и многоквартирного жилого дома, а также в здание обувной фабрики, где начался пожар, тушением которого занимаются четыре пожарных расчета.
По предварительным данным, погиб один человек.
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