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Россия ударила по жилым районам Днепра, погиб один человек

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 06:57
Россия ударила по жилым районам Днепра, погиб один человек - Фото
Последствия авиаудара по Днепру (Фото - Facebook ГСЧС)

Утром 11 марта Россия нанесла три авиаудара по жилым кварталам города Днепр. По предварительным данным, один человек погиб, сообщает ГСЧС. 

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Около 6:10 нанесены три авиаудара по Новокодатскому району в Днепре. Попадания зафиксированы возле детского сада и многоквартирного жилого дома, а также в здание обувной фабрики, где начался пожар, тушением которого занимаются четыре пожарных расчета.

По предварительным данным, погиб один человек. 

Сергей Бережной
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