Россия ударила ракетами по Черниговской области – ОВА
08.02.2023, 17:02
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Российские оккупанты ударили по Черниговской области двумя ракетами типа "воздух-земля". Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
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"Авиационный прилет в Семеновской громаде. Использованы 2 ракеты типа "воздух-земля". Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – написал он.
Суспильне сообщает, что, согласно предварительной информации, один гражданский получил ранения, еще трое – под завалами.
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