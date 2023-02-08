Россия ударила ракетами по Черниговской области – ОВА

Российские оккупанты ударили по Черниговской области двумя ракетами типа "воздух-земля". Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Авиационный прилет в Семеновской громаде. Использованы 2 ракеты типа "воздух-земля". Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – написал он.

Суспильне сообщает, что, согласно предварительной информации, один гражданский получил ранения, еще трое – под завалами.

новость дополняется

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.