Россия, вероятно, потратила больше оружия, чем планировала – минобороны Великобритании

В Минобороны Британии предполагают, что россия израсходовала больше оружия, чем рассчитывала, поэтому в ход пошли менее точные и более старые запасы, говорится на странице ведомства в твиттере.

"Учитывая задержки в достижении своих целей и неспособность контролировать воздушное пространство Украины, Россия, вероятно, потратила гораздо большее авиационное вооружение, чем планировалось изначально", – говорится в сообщении.

В британском министерстве предупреждают, что это может привести к большему числу жертв среди мирных.

"Поэтому Россия, вероятно, прибегает к использованию более старого, менее точного оружия, которое менее эффективно в военном плане и с большей вероятностью приведет к жертвам среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

Катерина Амеліна

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