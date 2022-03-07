Россия ввела в Украину уже 95% стоящих на границе войск – Пентагон
07.03.2022, 06:39
Пентагон (Фото: pixabay.com)
Россия выпустила 600 ракет по Украине с начала вторжения и использовала примерно 95% своей боевой мощи в Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США.
По его словам, россияне пытаются оцепить Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь, но встретили сильное сопротивление украинцев, что замедлило наступление оккупанта.
Чиновник также сказал, что США не верят в неизбежность десантного нападения возле Одессы.
- 4 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия использовала 95% войска и нуждается в срочном подтягивании резерва.
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