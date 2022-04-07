Россияне готовят Херсон к обороне или сдаче – Арестович

По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, российское командование во временно оккупированном Херсоне готовится к обороне или сдаче города. Об этом он заявил в интервью Марку Фейгину.

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"Могу сказать точно, что российское руководство военное не просто рассматривает, а приняло конкретные меры для подготовки Херсона к обороне и еще один вариант – к сдаче", – сказал он.

Советник главы ОП добавил, что командование оккупантов всерьез рассматривает возможную потерю города.

"Это практические меры, конкретные меры, принятые на местности", – добавил он.

Арестович отказался в деталях комментировать продвижение украинских войск в направлении Херсона, однако отметил, что "определенные действия идут".

По его словам, это очень непросто, ведь на правом берегу Днепра территория очень изрезана каналами, а на левый – еще надо попасть необходимому количеству войск.

Марк Сировой

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