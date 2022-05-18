UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне накрыли огнем из "Града" колонну авто при попытке выехать из Херсонской области

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 16:42
Россияне накрыли огнем из
Фото - Telegram Денисовой

Россияне накрыли огнем из "Града" людей, которые пытались выехать с временно оккупированных территорий Херсонской области, в результате чего погибли минимум три человека. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Па данными следствия, 17 мая российские войска вблизи села Давыдов Брод обстреляли из системы залпового огня "Град" колонну гражданских авто с людьми, пытавшимися проехать в Бериславский район Херсонской области. По меньшей мере три человека погибли, еще шестеро получили повреждения разной степени.

Офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что пятеро раненых вырвались из-под обстрелов, они доставлены в больницу. По данным ОК "Юг", один человек погиб по дороге в больницу, судьба еще четырех человек неизвестна.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что сейчас на выезде из Херсонской области образовалась многокилометровая пробка. Войска РФ не пропускают тысячи автомобилей с детьми, женщинами и пожилыми людьми, которые пытаются выехать с оккупированных территорий.

По словам Денисовой, авто стоят в пробке по несколько суток, а истощенные люди страдают от нехватки воды и еды.

Омбудсмен также сообщила, что на днях россияне открыли огонь по колонне автомобилей, пытавшейся выехать из Херсона. От выстрела в голову погиб волонтер Антон Кушнир, занимавшийся доставкой гуманитарных грузов.

Читайте также: Арестович: Мы освободим Херсон и Мелитополь военным путем, но без штурма городов

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
эвакуация Херсон град
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 