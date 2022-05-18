Россияне накрыли огнем из "Града" колонну авто при попытке выехать из Херсонской области

Россияне накрыли огнем из "Града" людей, которые пытались выехать с временно оккупированных территорий Херсонской области, в результате чего погибли минимум три человека. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Па данными следствия, 17 мая российские войска вблизи села Давыдов Брод обстреляли из системы залпового огня "Град" колонну гражданских авто с людьми, пытавшимися проехать в Бериславский район Херсонской области. По меньшей мере три человека погибли, еще шестеро получили повреждения разной степени.

Офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что пятеро раненых вырвались из-под обстрелов, они доставлены в больницу. По данным ОК "Юг", один человек погиб по дороге в больницу, судьба еще четырех человек неизвестна.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что сейчас на выезде из Херсонской области образовалась многокилометровая пробка. Войска РФ не пропускают тысячи автомобилей с детьми, женщинами и пожилыми людьми, которые пытаются выехать с оккупированных территорий.

По словам Денисовой, авто стоят в пробке по несколько суток, а истощенные люди страдают от нехватки воды и еды.

Омбудсмен также сообщила, что на днях россияне открыли огонь по колонне автомобилей, пытавшейся выехать из Херсона. От выстрела в голову погиб волонтер Антон Кушнир, занимавшийся доставкой гуманитарных грузов.

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Оксана Житнюк

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