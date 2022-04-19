Россияне перебрасывают под Харьков дополнительные зенитные ракетные дивизионы – Генштаб
Российские оккупанты усиливают противовоздушную оборону своей группировки под Харьковом и перебрасывают туда дополнительные зенитные ракетные дивизионы. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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"По имеющейся информации, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки враг осуществляет перебрасывание дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область", – сказано в сообщении.
Также Генштаб сообщает, что в приграничных с Украиной районах Белгородской области россияне развернули зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300 для прикрытия основных пунктов управления и тыловых районов.
Чтобы улучшить материально-техническое обеспечение, оккупанты развертывают логистические центры и создают полевые базы ремонта и восстановления поврежденной техники.
Россияне продолжают частичную блокировку Харькова. На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Там противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.
На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Пытаются прорвать оборону ВСУ в Луганской и Донецкой областях и захватить Мариуполь.
В Запорожской области идет сосредоточение подразделений войск РФ в определенных районах.
Также оккупанты хотят выйти на админграницы Херсонской области, пытаются вести наступление в районе населенного пункта Александровка.
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