Россияне расстреливают пленных. СМИ нашли доказательство еще одного военного преступления

Российские оккупанты расстреляли сдавшегося в плен военного ВСУ Дана Звоника с мариупольского завода Азовсталь. Фотографию тела прислали его маме. Об этом она сообщила в интервью CNN.

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В плен попали пятеро украинских военных с Азовстали. Боевики террористической организации ДНР опубликовали видео с ними. Звоник на видео второй слева. Голос за кадром говорит: "Гарантируем сохранение жизни и соблюдение международных законов об обращении с военнопленными".

Через неделю маме Звоника прислали фотографию его тела. Родственники идентифицировали его по татуировке. Журналистам CNN женщина выразила уверенность, что ее сына убили российские военные. 1 мая тело передали родственникам. На затылке было крупное отверстие.

Журналисты российского издания Важные истории связались с женой еще одного военного, попавшего в плен.

"Ему дали позвонить 19 апреля в шесть часов вечера, — вспоминает женщина. — Он сказал: "Я в Сартане, на территории ДНР". Сказал, что их повезут в больницу в Новоазовск".

Женщина приехала в новоазовскую больницу, но персонал утверждал, что военных сюда не привозили. "Нам даже не сообщают, где их держат. Я обращалась в УБОП ДНР — меня культурно послали, сказали: "Вам здесь что, бюро добрых услуг?".

Информации о местонахождении мужа у нее нет уже почти две недели.

Вадим Ребрина

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