UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне разбомбили в Ирпене поликлинику и новый медцентр: обращение экс-мэра к миру

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 13:47
Россияне разбомбили в Ирпене поликлинику и новый медцентр: обращение экс-мэра к миру - Фото
Ирпень (фото — Евгений Пилипенко, LIGA.net)

Российские оккупанты разбомбили в Ирпене городскую поликлинику и недавно построенный медцентр. Персонал и некоторую медицинскую технику удалось эвакуировать в Киев, пишет в Telegram бывший мэр города (2014-2018 гг.) Владимир Карплюк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Часть медикаментов и ранее ввезенной гуманитарки захватили оккупанты. <...> Если коротко. Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайловка-Рубежовка, Забучье – эпицентр гуманитарной катастрофы. Там отсутствует мобильная связь, свет, водоснабжение. Из-за пожаров во многих микрорайонах пришлось отключить газоснабжение", – добавил он.

Все эти населенные пункты, кроме Ирпеня, полностью захвачены войсками РФ, которые не позволяют местным жителям выходить из домов, а иногда обстреливают жилье из разных видов оружия.

Карплюк пишет, что по всему Приирпенью – "трупы в подвалах и на улицах", оккупанты не позволяют забирать тела даже Красному Кресту, обстреливают авто гуманитарной помощи и не позволяют ее провозить.

Вчера вечером, 7 марта, в Буче был взорван Институт стекловолокна: испарения ацетона и других химвеществ поднялись в небо в сторону Ирпеня и Михайловки-Рубежовки.

По словам Карплюка, за киевский пригород ведутся бои, но автобусная эвакуация гражданских через разрушенный мост возле села Романовка в сторону столицы все равно продолжается.

"Оккупанты формируют линию для дальнейшей атаки на столицу по границе Гостомель-Буча-Ирпень-Гореничи. Местное население морят голодом и холодом в подвалах, держа их в качестве заложников. Безотлагательно необходим безопасный зеленый коридор для выхода в Ирпень и последующей эвакуации через Киев для жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Михайловка-Рубежовки, Забучья. В противном случае потери будут не только от обстрелов", – обратился бывший мэр к международному сообществу.

Нынешнему мэру Ирпеня Александру Маркушину оккупанты угрожают убийством, требуют сдать город.

Но Ирпень не сдается, подчеркнул Карплюк.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Карплюк буча ирпень Ворзель гостомель
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 