Россияне разбомбили в Ирпене поликлинику и новый медцентр: обращение экс-мэра к миру

Российские оккупанты разбомбили в Ирпене городскую поликлинику и недавно построенный медцентр. Персонал и некоторую медицинскую технику удалось эвакуировать в Киев, пишет в Telegram бывший мэр города (2014-2018 гг.) Владимир Карплюк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Часть медикаментов и ранее ввезенной гуманитарки захватили оккупанты. <...> Если коротко. Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайловка-Рубежовка, Забучье – эпицентр гуманитарной катастрофы. Там отсутствует мобильная связь, свет, водоснабжение. Из-за пожаров во многих микрорайонах пришлось отключить газоснабжение", – добавил он.

Все эти населенные пункты, кроме Ирпеня, полностью захвачены войсками РФ, которые не позволяют местным жителям выходить из домов, а иногда обстреливают жилье из разных видов оружия.

Карплюк пишет, что по всему Приирпенью – "трупы в подвалах и на улицах", оккупанты не позволяют забирать тела даже Красному Кресту, обстреливают авто гуманитарной помощи и не позволяют ее провозить.

Вчера вечером, 7 марта, в Буче был взорван Институт стекловолокна: испарения ацетона и других химвеществ поднялись в небо в сторону Ирпеня и Михайловки-Рубежовки.

По словам Карплюка, за киевский пригород ведутся бои, но автобусная эвакуация гражданских через разрушенный мост возле села Романовка в сторону столицы все равно продолжается.

"Оккупанты формируют линию для дальнейшей атаки на столицу по границе Гостомель-Буча-Ирпень-Гореничи. Местное население морят голодом и холодом в подвалах, держа их в качестве заложников. Безотлагательно необходим безопасный зеленый коридор для выхода в Ирпень и последующей эвакуации через Киев для жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Михайловка-Рубежовки, Забучья. В противном случае потери будут не только от обстрелов", – обратился бывший мэр к международному сообществу.

Нынешнему мэру Ирпеня Александру Маркушину оккупанты угрожают убийством, требуют сдать город.

Но Ирпень не сдается, подчеркнул Карплюк.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.