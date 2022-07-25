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Россияне угрожают разрушить Мелитополь в случае отступления – мэр

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25.07.2022, 17:04
Россияне угрожают разрушить Мелитополь в случае отступления – мэр - Фото
Фото: EPA

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне угрожают полностью разрушить город в случае отступления. Об этом он рассказал в интервью Интерфаксу-Украина.

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"Одну вещь <...> я слышал уже не от одного человека. Оккупанты говорят, что если они будут выходить из Мелитополя, — а то, что они это предполагают, это уже хорошо, — они говорят: "Если мы будем из города выходить, заминировано все, разрушено будет все". И это точно не об обеспечении безопасности нашей инфраструктуры", – рассказал Федоров.

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По его словам, даже сейчас оккупанты всю военную технику и военные объекты располагают возле жилых многоэтажных домов.

"Они стреляют, а наши войска не могут отвечать зеркально", – объяснил действия россиян Федоров.

В то же время он отметил, что из Мелитополя сейчас можно уехать. Очередь на выезд в Васильевке, на линии боевых действий, более тысячи человек. Люди там ночуют по две-три ночи, чтобы уехать на свободную территорию.

"Сейчас идет вторая волна эвакуации, уже где-то 3 недели. Первая была в начале полномасштабной войны. Третью волну мы ожидаем в начале отопительного сезона", – сказал Федоров.

  • Мелитополь – один из самых больших городов, который россиянам удалось оккупировать после 24 февраля. До войны там проживало около 150 000 человек.
  • Город находится под оккупацией с 1 марта 2022 года.
Андрей Водяный
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война мелитополь Иван Федоров
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