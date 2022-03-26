Россияне задавили боевой машиной командира своей бригады – Politico
Российские военные из 37-й мотострелковой бригады, по всей вероятности, намеренно покалечили командира своей бригады, направив на него бронетранспортер. Об этом сообщили Politico западные официальные источники.
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Правительственные чиновники передали изданию данные разведки, что командир российской бригады попал под бронетранспортер своих подчиненных и получил тяжелые травмы обеих ног.
Источники также считают весьма вероятным, что наезд на старшего офицера был намеренным.
"Мы полагаем, что командир бригады был убит своими солдатами из-за крупных потерь, понесенных его бригадой", — сказал один из источников.
Ранее об инциденте с наездом на командира 37-й мотострелковой бригады РФ сообщал журналист Роман Цимбалюк. По его данным, российского полковника Юрия Медведева его сослуживцы пытались убить во время боя в районе Макарова Киевской области.
24 марта сообщалось, что украинские военные уничтожили российского генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.
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