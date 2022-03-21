Россияне закрашивают бортовые номера и названия кораблей, возможны провокации – ГПСУ

Российские военнослужащие начали закрашивать бортовые номера и названия на своих кораблях. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"Пираты под триколором зарисовывают бортовые номера, а с ними – скудные остатки чести и достоинства", – заявили в ГПСУ.

Пограничники утверждают, что это может свидетельствовать о том, что россияне готовят провокации против гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных кораблей.

В ГПСУ заявили, что военный флот РФ продолжает лелеять самые низкие традиции пиратства, и с начала широкомасштабного вторжения россияне неоднократно отличились подлостью в Черном море.

Так, россияне заблокировали работу украинских портов, обстреляли четыре гражданских судна, а на одном из подбитых танкеров устроили экологическую бомбу. Также войска РФ захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые суда, препятствуют спасательным операциям, захватили поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали оружием спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов.

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Оксана Житнюк

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