Российская нефть в обход санкций идет в Великобританию – Sunday Times

Российская нефть продолжает доставляться в Великобританию несмотря на санкции. Материал об этом опубликовала газета Sunday Times.

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Авторы издания указывают на две схемы обхода санкций при доставке российских нефтепродуктов.

Во-первых, нефть может быть перегружена в открытом море с одного танкера на другой. Ранее такая переброска использовалась в тех случаях, когда крупный танкер из-за своих габаритов не мог встать на разгрузку в конкретном порту, однако недавно к ней стали прибегать для обхода санкций Иран, Венесуэла, а теперь и Россия.

Во-вторых, импортеры могут оформлять нефть как поставленную третьими странами. По официальным данным, в июне и июле Британия ввозила нефть, например, из Нидерландов, Эстонии, Бельгии и Польши.

Всего, согласно торговой статистике Британии, с марта 2022 года в страну поступило российской нефти на 778 млн фунтов стерлингов.

Пока что импорт сырой нефти из РФ в Великобританию формально не запрещен. С 5 декабря Лондон одновременно с аналогичными мерами Евросоюза введет потолок цен для российской нефти.

Ограничение цен на российскую нефть стало основой восьмого пакета санкций Европейского Союза против России, принятого в начале октября.

В Белом доме считают, что у Путина осталась только нефть, а остальную экономику он уже уничтожил.

Сергій Бережний

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