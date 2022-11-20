UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российская нефть в обход санкций идет в Великобританию – Sunday Times

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2022, 17:12
Российская нефть в обход санкций идет в Великобританию – Sunday Times - Фото
Иллюстративное фото (depositphotos.com)

Российская нефть продолжает доставляться в Великобританию несмотря на санкции. Материал об этом опубликовала газета Sunday Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Авторы издания указывают на две схемы обхода санкций при доставке российских нефтепродуктов.

Во-первых, нефть может быть перегружена в открытом море с одного танкера на другой. Ранее такая переброска использовалась в тех случаях, когда крупный танкер из-за своих габаритов не мог встать на разгрузку в конкретном порту, однако недавно к ней стали прибегать для обхода санкций Иран, Венесуэла, а теперь и Россия.

Во-вторых, импортеры могут оформлять нефть как поставленную третьими странами. По официальным данным, в июне и июле Британия ввозила нефть, например, из Нидерландов, Эстонии, Бельгии и Польши. 

Всего, согласно торговой статистике Британии, с марта 2022 года в страну поступило российской нефти на 778 млн фунтов стерлингов.

Пока что импорт сырой нефти из РФ в Великобританию формально не запрещен. С 5 декабря Лондон одновременно с аналогичными мерами Евросоюза введет потолок цен для российской нефти.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания санкции обход санкций нефтяное эмбарго
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 