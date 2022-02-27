Российские диверсанты пытались взорвать ЖК в Киеве. Им помещал обычный житель столицы
27.02.2022, 14:16
ДРГ из РФ. Задержанный – российский военный (фото – Антон Геращенко)
Российская ДРГ пыталась устроить теракт в жилом комплексе River Stone, угроза предотвращена. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
О том, что неизвестный бородатый мужчина оставил в ЖК рюкзак, сообщил бдительный киевлянин. На место приехали сотрудники Нацполиции и ГУР Минобороны и убедились, что в рюкзаке находится взрывчатка.
"Далее по камерам установили, что этот... сотрудник ВС РФ заминировал с целью теракта. Всего в ДРГ было трое", – написал Геращенко.
По его словам, еще двоих подозреваемых сейчас разыскивают.
- Украинцев просят сообщить о россиянах, которые группами по 2-3 человека снимали жилье с декабря 2021 года по настоящее время. Это могут быть "спящие группы". Звонить можно по номеру 0679839403 или на 102.
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